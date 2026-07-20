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Культура

Американский суд приостановил сделку Warner Bros и Paramount

Bloomberg: суд приостановил на две недели слияние Paramount и Warner Bros
ImagePressAgency/Global Look Press

В США суд предписал Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery на 14 дней приостановить завершение сделки о слиянии. Об этом пишет Bloomberg.

Компании рассчитывали завершить ее на текущей неделе, 22 июля.

Неделю назад власти Калифорнии и 11 других штатов подали иск о блокировке сделки, заявив, что она нанесет ущерб конкуренции на рынках кинопроката и лицензирования контента кабельных телеканалов.

В июне Минюст США одобрил сделку Paramount Skydance Corp. по покупке Warner Bros. Discovery. Сделку оценили в $81 млрд ($110 млрд с учетом долга). Минюст США посчитал, что данное слияние не нанесет ущерб конкуренции или потребителям.

По данным издания, юристы Минюста изначально хотели рекомендовать оспаривание сделки, так как считали, что объединение двух киностудий может ограничить конкуренцию и нарушить антимонопольное законодательство. Как отмечает TWSJ, 12 июня Минюст прекратили проверку, что фактически означает одобрение сделки.

В декабре 2025 года Netflix объявила о покупке части активов WBD, а именно киностудии Warner Bros., канала HBO и стримингового сервиса HBO Max. Акции были оценены в $27,75. Специальное собрание акционеров для проведения голосования по сделке с Netflix назначили на 20 марта.

Ранее прибыль кинокомпании блогера Гоблина снизилась за год на 8 млн рублей.

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