Прибыль кинокомпании блогера Гоблина снизилась за год на 8 млн руб.

Компания блогера Дмитрия Пучкова (Гоблина), занимающаяся производством фильмов и телепрограмм, в 2025 году заработала 83 миллиона рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Компания «Гоблин фильм», принадлежащая блогеру, писателю и переводчику Дмитрию Пучкову, выручила в 2025 году 83 миллиона рублей (в 2024 году — 84 миллиона рублей), чистая прибыль составила 53 миллиона рублей (в 2024 году — 61 миллион рублей). Компания «Гоблин фильм» была зарегистрирована в 2012 году в Санкт-Петербурге, занимается производством кинофильмов и телепрограмм. Доля Дмитрия Пучкова в уставном капитале организации составляет 60%, еще 40% принадлежат его супруге Наталье», — сообщили в сервисе.

Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин», — российский блогер, публицист и переводчик. Стал знаменитым благодаря пародийным и матерным переводам голливудских фильмов.

Ранее Гоблин оценил запрет мема «Ненавижу цыган» из фильма Гая Ричи.