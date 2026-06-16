Минюст США одобрил слияние Warner Bros и Paramount

Минюст США одобрил сделку Paramount Skydance Corp. по покупке Warner Bros. Discovery. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сделку оценили в $81 млрд ($110 млрд с учетом долга). Минюст США посчитал, что данное слияние не нанесет ущерб конкуренции или потребителям.

По данным издания, юристы Минюста изначально хотели рекомендовать оспаривание сделки, так как считали, что объединение двух киностудий может ограничить конкуренцию и нарушить антимонопольное законодательство.

Как отмечает TWSJ, 12 июня Минюст прекратили проверку, что фактически означает одобрение сделки.

В декабре 2025 года Netflix объявила о покупке части активов WBD, а именно киностудии Warner Bros., канала HBO и стримингового сервиса HBO Max. Акции были оценены в $27,75. Специальное собрание акционеров для проведения голосования по сделке с Netflix назначили на 20 марта.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что сделка по покупке сервисом Netflix студии Warner Bros. «может стать проблемой».

Стоимость сделки с учетом долга превышала $82 миллиарда, и Трамп выражал неуверенность, что одобрит ее, поскольку получившаяся компания будет занимать слишком большую долю рынка.

Позже Paramount Skydance Corp. направила акционерам Warner Bros. Discovery (WBD) тендерное предложение о выкупе акций компании по цене $30 за бумагу, включая сегмент Global Networks, куда входят такие известные телеканалы, как CNN, TNT Sports и Discovery.

Ранее прибыль кинокомпании блогера Гоблина снизилась за год на 8 млн рублей.