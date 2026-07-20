Катя Лель о своем отношении к деньгам: «По-любому потрачу»

Певица, заслуженная артистка РФ Катя Лель раскрыла, что не жалеет денег и регулярно «проматывает» их на отдых и приятные воспоминания. Ее слова передал kp.ru.

Лель призналась, что для нее воспоминания и яркие эмоции важнее денег.

При этом, по словам певицы, она является практичным и разумным человеком, из-за чего ее отношения к финансам делятся на два полюса. Артистка относится к деньгам со спокойствием, а также понимает, что считать каждую копейку неинтересно.

«Если у меня деньги есть, я их заработала, — я их по-любому потрачу. Я лучше клево отдохну. Возьму свою семью повезу отдохнуть всех, насладиться общением, чудесным отдыхом, получить здоровье, заряд. Неважно, что завтра денег может не быть. Но мы получили такой колоссальный заряд здоровья», — отметила исполнительница.

По словам Лель, она не видит смысла о чем-либо сожалеть. Певица подчеркнула, что живет и всегда жила одним днем. Она также не жалеет денег на помощь другим людям.

В июне Катя Лель заочно поругалась с критиком Сергеем Соседовым после его слов о том, что артистке нужна помощь, поскольку она появляется в новостях только со словами об инопланетянах. Певица заявила, что критик — последний человек, к которому она обратилась бы за советом о музыке.

Ранее Катя Лель рассказала о гастролях своего двойника.