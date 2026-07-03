«Будто появился клон»: Катя Лель рассказала о гастролях своего двойника

Катя Лель удивилась, что россияне не могут отличить ее от двойника

Певица, заслуженная артистка РФ Катя Лель, рассказала, что у нее появился двойник , гастролирующий под ее именем. В беседе с НСН она призналась, что ее очень удивляет неумение публики отличить настоящего исполнителя от «клона».

«Меня очень удивляет, что люди не видят живой звук или нет, не считывают энергию. Я сразу такое замечаю», — заявила звезда.

В то же время она рассказала, что однажды встретила двойника своего друга, на связанного с шоу-бизнесом, и также была удивлена фантастическим сходством двух людей. По ее словам, это выглядело так, будто появился клон, что привело ее в изумление.

«Я была готова поспорить, что это он, а оказался двойник . Я была обескуражена», — призналась певица.

До этого Катя Лель заявила , что в мире появилось много страхов, навязанных извне. По ее мнению, искусственные страхи создаются для управления энергией людей. Артистка призналась, что лично она пытается спокойно относиться к фобиям и опасениям. Певица убеждена, что если человек открыт к миру и излучает свет, то он обязательно будет отвечать взаимностью, в результате чего все страхи улетучатся.

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