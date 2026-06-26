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Культура

Катя Лель ответила на призыв спасти ее от инопланетян

Катя Лель резко ответила Соседову, призвавшему спасти ее от НЛО
Алексей Майшев/РИА Новости

Певица Катя Лель заочно поругалась с критиком Сергеем Соседовым после его слов о том, что ей нужна помощь, так как она появляется в новостях только в связи со словами об инопланетянах. В беседе с Общественной Службой Новостей звезда заявила, что критик сегодня унижает всех, кто успешнее него.

По словам певицы, Соседов – это последний человек, к которому она обратилась бы за советом о музыке.

«Кто этот человек сегодня? Мне кажется, что о Соседове еще помнят как раз благодаря тому, что он унижает любого, кто успешнее его и востребованнее», — заявила Лель, добавив, что не собирается обращать внимание на его хейт, так как он давно потерял актуальность.

Напомним, Соседов, комментируя призыв Кати Лель вернуть на сцену певицу Ирину Отиеву, заявил, что Лель самой нужна помощь. По его мнению, она не особо популярна среди российских слушателей, а в инфополе чаще попадает в контексте «инопланетных новостей».

Ранее Катя Лель призналась, что пытается понять, для чего с ней связались инопланетяне.

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