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Культура

Продюсер о Моргенштерне, выпрашивающем деньги на новый проект: «Популярность будет падать»

Продюсер Рудченко заявил, что популярность Моргенштерна продолжит падать
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Павел Рудченко рассказал «Газете.Ru», что популярность рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) будет продолжать падать. По его словам, это существенно влияет на его благосостояние.

Артист стал приглашенной звездой на корпоративе в Испании. В сети появились кадры, как исполнитель включал свои треки на компьютере и пел под плюс. Также во время выступления Моргенштерн произнес речь, в которой попросил денег у гостей на свой новый проект, отметив, что ему за это не стыдно. Продюсер Рудченко считает, что рэпер продолжит добывать средства подобным образом, так как отсутствие мероприятий сказалось на его финансовом положении.

«Конечно же, популярность Моргенштерна будет продолжать падать из-за того, что он все реже и реже появляется в информационном поле, соответственно, и монетизация, и приглашения на корпоративы, все в целом будет влиять на его благосостояние. Исходя из этого, он будет использовать различные варианты, чтобы собирать деньги просто для продолжения своего творчества. Тем более люди, которые уже были в топе, так просто стараются не сдаваться и ищут всевозможные пути», — рассказал Рудченко.

Предположительно, за выступление на корпоративе Моргенштерн получил около 14-15 млн рублей. Продюсер отметил, что рэперу пришлось повысить прайс из-за уменьшения количества корпоративов.

«На самом деле Моргенштерн поднимал свой гонорар как раз-таки с учетом того, что выступлений стало меньше. Он стал количество компенсировать большой ценой. Поэтому я не думаю, что сейчас он снижает свой гонорар», — заявил продюсер.

Ранее суд в Москве ужесточил Моргенштерну приговор по делу об иноагентах.

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