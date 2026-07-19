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Культура

«Позорное наследие»: Боня заявила о страдании Земли после удара по складу Wildberries

Блогерша Боня: вся планета Земля горит в аду из-за вооруженных конфликтов
Telegram-канал «Виктория Боня»

Сейчас вся планета Земля «горит в аду» из-за последствий вооруженных конфликтов. Об этом заявила блогерша Виктория Боня в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По ее словам, мир столкнулся с экологической катастрофой после удара по складу маркетплейса Wildberries в Подмосковье. Блогерша считает, что человечество за последние 70 лет уничтожило планету. При этом будущие поколения будут питаться «этим воздухом, водой и почвой», подчеркнула Боня.

«Где и как нас так сильно размотало и разъединило друг от друга, что мы стали заниматься самоуничтожением? <...> Такого позорного наследия, как оставляем мы своим детям, не оставляло еще ни одно поколение», — сказала телеведущая.

18 июля украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По данным властей, при ударе по складу в Котовске не выжили семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек пострадали. При атаке на Электросталь, уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев, пострадали 57 человек, один не выжил.

Ранее Виктория Боня расплакалась после рассказа, как боролась за хлеб.

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