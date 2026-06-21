Виктория Боня расплакалась после рассказа, как боролась за хлеб

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в подкасте Анатолия Сульянова, что переживала непростые времена в период перестройки.

Боня вспомнила, как ходила за хлебом, и расплакалась. По словам блогерши, ей приходилось пробиваться локтями через толпу, чтобы получить еды. После этих слов она расплакалась.

«Я не знаю, почему меня так порвало. Я не проговаривала это. Это пипец. Я помню, как пробивалась локтями, брала этот хлеб. Думала, что он мне достался. Потому что он не всем доставался! Не все приходили домой с хлебом», — поделилась телеведущая.

Боня считает, что в тот период закончилось ее детство. Знаменитость понадеялась, что будущее поколение не будет переживать такие тяжелые периоды, как она.

В мае Боня рассказала, что поругалась с дочерью Анджелиной. По словам знаменитости, девочка отказалась записать ей пятиминутный влог с отдыха в Куршевеле. Телеведущая возмутилась поведению ребенка. Она заявила дочери, что для роскошного образа жизни надо работать.

В разговоре с Анджелиной Боня вспомнила, как в 13 лет торговала семечками и «обмораживала ноги» на рынке, чтобы накрыть стол с подругами на Новый год.

Ранее Боня вспомнила, как Собчак не приняла ее подарок.