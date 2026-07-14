Балерина Анастасия Волочкова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что попала в больницу.

Волочкова получила новую травму из-за перегрузок после операции. Вопреки запретам немецких врачей, артистка провела 25 концертов во время реабилитации ноги. Из-за этого она оказалась в больнице. Балерине диагностировали надрыв мышцы. У нее появились сильная гематома и воспаление.

«Мои спасители — наши доктора в ЦИТО. Ну как так? Я себя не берегу. Но я же всё это делаю ради сцены и зрителей и моей радости. Мой следующий концерт 24-го в ДК «Салют». Мне так важно восстановиться! Верю, добрые люди помолятся», — поделилась танцовщица.

В феврале Волочкова перенесла операцию на ноге. Ей провели хирургическое вмешательство в госпитале святой Марии в Мюльхайме. Первое время артистка передвигалась на костылях.

Как заявила Волочкова, до операции она танцевала с полностью стертым хрящом в суставе. 20 мая артистка впервые после операции станцевала танго с партнером.

Ранее Волочкова похвасталась растяжкой после восстановления.