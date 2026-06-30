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Культура

Волочкова резко ответила на отказ Shaman записать с ней песню: «Мне не нужен никакой дуэт»

Балерина Волочкова заявила, что ей не нужен дуэт с Shaman после отказа певца
Алексей Майшев/РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что ей не нужен дуэт с певцом Shaman. Она отметила, что даже не предлагала ему записать трек, поэтому ей непонятен его отказ.

Артистка призналась, что у нее достаточно собственных проектов, поэтому у нее нет времени думать над коллаборацией с исполнителем хита «Я русский». Волочкова напомнила, что у нее есть дуэты с Басковым и Зверевым, которых она считает «другой элитой».

«Я по этому поводу ничего не думаю, потому что я не предлагала Shaman записывать никакой дуэт. Знаете, я единственная русская балерина, которая станцевала на Красной площади. У меня свои проекты, свои концертные программы. Я после операции в Германии дала уже 25 концертов. Для меня это подвиг перед самой собой. Мне есть, чем заниматься. Мне не нужен никакой дуэт с Shaman. Я против хайпа, всего ненастоящего. Почему я должна записывать дуэт с Shaman? У меня есть дуэты с Колей Басковым, с Ромой Жуковым, с Сережей Зверевым. Это хотя бы люди другой элиты», — поделилась Волочкова.

На пресс-конференции 29 июня Shaman отказался записывать дуэт с балериной, так как не понял, для чего он нужен. Певец отметил, что цель такого проекта только хайп. До этого СМИ цитировали Волочкову, которая восхищалась вокальными данными артиста и говорила, что они вместе могли бы покорить сердца зрителей.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что важно воспитывать детей музыкой и танцем.

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