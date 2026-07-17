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Культура

Латвия навсегда запретила въезд двум народным артистам Украины

Глава МИД Латвии запретила въезд украинским комикам из дуэта «Кролики»
Fabrizio Bensch/Reuters

Латвия включила дуэт украинских юмористов Владимира Моисеенко и Владимира Данильца «Кролики» в список нежелательных лиц и бессрочно запретила им въезд в страну. Об этом сообщила глава МИД республики Байба Браже в соцсети Х.

Решение принято в соответствии с ч. 2 ст. 61 Иммиграционного закона, которая дает министру иностранных дел полномочия единолично включать иностранцев в список персон нон грата.

В сентябре «Кролики» планировали гастрольный тур по Латвии с программой «Лучшее за 30 лет!». Организаторы анонсировали три концерта — в Риге, Даугавпилсе и Резекне.

Моисеенко и Данилец имеют звание народных артистов Украины и выступают на русском и украинском языках. Коллектив создал в Киеве в 1987 году режиссер Укрконцерта Евгений Перебийнос. Название дуэта происходит от миниатюры минского автора Владимира Перцова «Кролики — это не только ценный мех», написанной в 1986 году.

В 2020 году Данилец и Моисеенко вели на украинском телеканале «112 Украина» собственную программу «15 минут о наболевшем».

Ранее Латвия запретила въезд для «опасных» россиян.

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