Латвия запретила въезд для некоторых россиян

Латвия запретила въезд в республику гражданам Российской Федерации, у которых есть недвижимость возле стратегических объектов. Об этом сообщает TV3.

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) провела ряд проверок россиян, купивших или построивших жилье и коммерческие объекты рядом с важными для национальной безопасности объектами. После этого ведомство рекомендовало включить этих людей в список нежелательных для въезда в страну.

«В ряде случаев выявлены риски, создаваемые российскими гражданами для нацбезопасности Латвии. Эти граждане включены в так называемый черный список или список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию», — сказано в сообщении.

29 мая глава МИД Латвии Байба Браже сообщила о внесении российского актера Данилы Козловского в список нежелательных лиц для республики. Министр заявила, что артисту поставлен запрет на въезд на территорию Латвии на неопределенный срок.

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