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Культура

В России объявили конкурс граффити в честь участников СВО

Мединский: РВИО объявило конкурс муралов в честь героев СВО
Telegram-канал Владимир Мединский

В России пройдет конкурс на создание настенных изображений героев специальной военной операции. Об этом сообщил глава Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

Он пообещал, что сроки проведения конкурса, требования к работам и условия участия будут обнародованы в ближайшее время на информационных ресурсах организации, и пообещал, что она поддержит «все достойные предложения».

«Хотел бы, чтобы муралы получились теплыми, без формализма. Не «как на паспорте». Героев у нас — не счесть. Пусть все они останутся с нами навсегда», — обратился Мединский к своим подписчикам.

Он также отметил, что первые муралы в честь участников СВО уже появились в нескольких российских городах. В пример глава РВИО привел граффити в честь Героев России Дмитрия Беляева и Александра Бичаева в Смоленске, изготовленные в рамках проекта «Искусство помнить» при поддержке общества.

Кроме того, Мединский упомянул муралы с изображением Григория Слугина в Саранске и Сергея Ванеева в Архангельске. Оба они тоже удостоены звания Героев России за мужество, проявленное в ходе боевых действий в зоне СВО.

«Искусство помнить» — это масштабный общественно-полезный и патриотический проект, который объединяет усилия молодежи, художников и общественных организаций для сохранения исторической памяти, увековечивания подвигов героев и продвижения традиционных духовно-нравственных ценностей через творчество.

Ключевые направления проекта включают создание муралов и граффити, а также творческие конкурсы для молодежи.

Ранее в трех регионах России появились муралы проекта «Счастье — это…».

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