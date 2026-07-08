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Общество

В трех регионах России появились муралы проекта «Счастье — это…»

Перинатальные центры Уфы, Омска и Дзержинска украсили муралами
12 Канал | Новости Омска/VK

В трех регионах России в День семьи любви и верности, 8 июля, появились новые произведения монументального искусства. Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Счастье — это…».

Отмечается, что на фасадах перинатальных центров в Уфе, Омске и Дзержинске торжественно открыли муралы. Работы создали в рамках всероссийского проекта «Счастье – это…». Инициативу художников поддержало Министерство здравоохранения Российской Федерации. Проект стал символичным подарком семьям.

Новые художественные работы украсили фасады Республиканского клинического перинатального центра в Уфе, Регионального клинического перинатального центра в Омске и Дзержинского перинатального центра Нижегородской области.

Каждый мурал посвятили семье любви заботе и появлению ребенка на свет. Авторы передали через современные художественные образы чувства знакомые каждому человеку. Они отразили радость ожидания тепло родительских объятий силу семейной поддержки и ценность каждого нового рождения.

Как уточнили авторы проекта, выбор перинатальных центров для реализации проекта был неслучайным. Это объясняется тем, что здесь ежедневно рождаются новые семьи и начинаются тысячи жизненных историй. Дети появляются на свет и им предстоит строить будущее страны. Фасады медицинских учреждений благодаря искусству стали не только архитектурными объектами но и пространством наполненным светлыми эмоциями и важными смыслами.

Предполагается, что открытие новых муралов в День семьи любви и верности подтвердило способность современного искусства преображать городскую среду, а также говорить с людьми о вечных ценностях. При этом они создали пространство где рождаются добрые эмоции вдохновение и надежда.

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