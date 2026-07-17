Лепс объяснил спорные высказывания о россиянах: «Не хотел проявить неуважение»

Певец Лепс извинился за высказывания о семьях с доходом 200–300 тысяч рублей

Народный артист России Григорий Лепс признался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сожалеет о том, как прозвучали его фразы о россиянах в недавнем интервью.

Певец подчеркнул, что не стремился проявить неуважение к людям, которые своими усилиями обеспечивают семьи, воспитывают детей и решают сложные жизненные задачи.

«Сам вырос в обычной семье и хорошо знаю, что в жизни бывают разные времена. Знаю, что многим сегодня приходится нелегко. И если мои слова прозвучали так, будто я этого не понимаю или отношусь к этому без должного уважения, — это совсем не то, что я хотел сказать», — пояснил артист.

Лепс попросил прощения у своих поклонников и пожелал им здоровья, счастья, благополучия и мира в домах.

До этого в сети завирусились высказывания Лепса о доходах россиян. Певец отметил, что есть семьи с доходом 200–300 тысяч рублей в месяц, которые «умудряются» обеспечить двоих детей всем необходимым. В то же время он обратил внимание на другую крайность: есть семьи, где отдельные члены зарабатывают миллион долларов в день, но такие доходы не всегда удовлетворяют их потребности.

Ранее Григорий Лепс рассказал о самой большой ошибке в своей жизни.