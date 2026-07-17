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Культура

Шоу «Ностальгия» заставит по‑новому звучать хиты Губина и Рианны

Финальный концерт «Ностальгии» пройдет 19 августа в Зеленом театре на ВДНХ
Пресс-служба проекта Palestrina

В Зеленом театре ВДНХ 19 августа состоится финальный концерт летнего тура хорового шоу «Ностальгия» от проекта Palestrina. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Зрителей ждет полуторачасовая программа, во время которой более 20 музыкантов московской сцены, хор и оркестр переосмыслят культовые поп‑хиты 2000‑х. В программе — композиции Britney Spears, Nelly Furtado, Rihanna, Morandi, а также треки групп «Демо», Hi‑Fi, «Отпетые мошенники» и хиты Андрея Губина и Шуры. Все песни исполнит масштабное хоровое многоголосие, а дополнит его струнный оркестр, живые ударные и электронные биты.

По словам дирижера техно‑хора Palestrina Гаделя Абдурахманова, цель проекта — не воспроизвести прошлое, а создать для знакомых мелодий «совершенно новое пространство — мощное, современное и очень живое».

Организаторы отмечают, что на «Ностальгии» зрители становятся полноправными участниками концерта и нередко исполняют любимые песни вместе с артистами. По сути, выступление превращается в масштабное караоке под открытым небом — но с профессиональным хором, оркестром и современной аранжировкой.

Ранее Чумаков обещал спеть для москвичей главные хиты под открытым небом.

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