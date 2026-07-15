Чумаков споет для москвичей главные хиты под открытым небом

В московском пляжном клубе Dream Beach Club состоится 29 августа 2026 года летний концерт певца и шоумена Алексея Чумакова. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе артиста.

Вступление пройдет под открытым небом, с участием профессиональных музыкантов и живым звуком. В программе — главные хиты исполнителя: «Счастье», «Тут и там», «Девочка, девушка, женщина», «Необыкновенная».

Представители Чумакова отмечают, что бархатный голос артиста покоряет с первых нот, а его выступления отличает мощная энергетика, искренность и проникновенность.

«Проживая каждую строчку своей песни, Алексей словно стирает границу между сценой и зрительным залом и устанавливает невидимую, но очень прочную эмоциональную связь со слушателем», — говорят в пресс-службе певца.

Алексей Чумаков приобрел широкую известность после участия в шоу «Народный артист», а позже победил в проекте «Один в один!». В дискографии исполнителя три студийных альбома, а также серия синглов, мини‑альбомов и работ в дуэте. Его треки набрали сотни миллионов прослушиваний.

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