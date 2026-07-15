Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Культура

Чумаков споет для москвичей главные хиты под открытым небом

Певец Алексей Чумаков споет «Необыкновенную» на концерте под открытым небом
Пресс-служба артиста

В московском пляжном клубе Dream Beach Club состоится 29 августа 2026 года летний концерт певца и шоумена Алексея Чумакова. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе артиста.

Вступление пройдет под открытым небом, с участием профессиональных музыкантов и живым звуком. В программе — главные хиты исполнителя: «Счастье», «Тут и там», «Девочка, девушка, женщина», «Необыкновенная».

Представители Чумакова отмечают, что бархатный голос артиста покоряет с первых нот, а его выступления отличает мощная энергетика, искренность и проникновенность.

«Проживая каждую строчку своей песни, Алексей словно стирает границу между сценой и зрительным залом и устанавливает невидимую, но очень прочную эмоциональную связь со слушателем», — говорят в пресс-службе певца.

Алексей Чумаков приобрел широкую известность после участия в шоу «Народный артист», а позже победил в проекте «Один в один!». В дискографии исполнителя три студийных альбома, а также серия синглов, мини‑альбомов и работ в дуэте. Его треки набрали сотни миллионов прослушиваний.

Ранее названы артисты с самыми популярными треками для летнего отдыха.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Во сколько реально обходится зарплата в конверте. И что лучше: 90 тыс. рублей «серыми» или 70 «белыми»?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!