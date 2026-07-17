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Культура

Лантратова заявила, что украинских детей через комиксы учат русофобии

Лантратова: украинские комиксы для детей внушают ненависть ко всему русскому
Алексей Смагин/РИА Новости

Российский омбудсмен Яна Лантратова сообщила о выявлении украинских детских комиксов, транслирующих враждебные взгляды по отношению к России. Об этом она заявила в ходе выступления на конференции «Служение Отечеству как призвание молодежи», пишет РИА Новости.

По словам уполномоченного по правам человека, в процессе эвакуации из зоны боевых действий удалось вывезти около 300 книг, которые, по ее мнению, используются для идеологической обработки детей. Лантратова подчеркнула, что в данных изданиях, включая комиксы, создается подчеркнуто негативный образ российских военных, которых изображают в неопрятном виде и совершающими жестокие поступки, в то время как украинские бойцы представляются благородными защитниками.

Кроме того, правозащитница отметила, что в украинских учебниках происходит пересмотр исторической терминологии: например, использование термина «германо-советская война» вместо «Великой Отечественной». Также в учебной литературе герои Великой Отечественной войны заменены нацистскими преступниками, а советские танки изображаются с фашистской свастикой, указала Лантратова.

По ее мнению, подобные методы обучения направлены на внедрение идеологии ненависти к русскому народу среди подрастающего поколения.

Ранее омбудсмен заявила о тотальной гибридной войне против России.

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