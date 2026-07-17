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Культура

Лагутенко начал восстанавливать свой сгоревший дом в Калифорнии

Музыкант Лагутенко восстанавливает сгоревший в лесных пожарах дом в Калифорнии
Павел Бедняков /Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

Основатель рок-группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко приступил к восстановлению своего дома в Калифорнии, которой сгорел во время лесных пожаров. Об этом пишет РИА Новости.

Анализ спутниковых снимков и кадастровых данных подтверждает, что на участке музыканта начались активные строительные работы.

Музыкант приобрел дом в 2018 году. Стоимость здания, расположенного на берегу Тихого океана составила около $2,8 млн. Большая часть сделки была профинансирована за счет ипотечного кредита. В начале 2025 года дом артиста был уничтожен лесным пожаром.

В свою очередь Telegram-канал Mash сообщал, что на восстановление сгоревшего дома Лагутенко в Калифорнии уйдет $700-800 тысяч (71,9-82,2 млн рублей по курсу на начало 2025 года).

Музыкальный критик Артемий Троицкий (признан в РФ иностранным агентом) в июле прошлого года сообщал, что группа «Мумий Тролль» выступала в США с целью заработать денег для восстановления дома Лагутенко.

Ранее доходы Ильи Лагутенко в России выросли вдвое.

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