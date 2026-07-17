23‑летняя дочь Меладзе оказалась в суде

Дочь певца Меладзе Арина собрала сотню штрафов на почти 100 тысяч рублей

Дочь певца Валерия Меладзе Арина получила около сотни административных штрафов за три года. Об этом сообщает Mash.

Общая сумма взысканий составила 82 750 рублей. Чаще всего нарушения фиксировали с августа 2023 года. Основные причины штрафов — превышение скорости и неоплата парковки.

Как утверждает Telegram‑канал, 23‑летняя Арина управляет кроссовером Mercedes‑Benz GLA, который стоит примерно 3,5 миллиона рублей, за рулем она с 2021 года. Кроме многочисленных штрафов, машина шесть раз становилась участницей небольших ДТП.

Также отмечается, что из‑за одного неоплаченного штрафа за парковку, который висел на Арине с сентября 2025 года, дело дошло до мирового суда.

По итогам разбирательства девушке назначили наказание по административной статье. Теперь она обязана выплатить сумму в двойном размере — 10 тысяч рублей.

В июне сообщалось, что Арина Меладзе окончила Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова по специальности «Лечебное дело». Девушка рассказывала, что решила стать педиатром.

Ранее стало известно, что уехавшего из России актера Трескунова привлекли к административной ответственности.