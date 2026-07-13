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Культура

Уехавшего из России актера Трескунова привлекли к административной ответственности

РИА: актера Трескунова обязали выплатить 50 тыс. рублей через суд
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Тимирязевский суд Москвы привлек актера Семена Трескунова (признан в РФ иностранным агентом) к административной ответственности. Об этом сообщает РИА Новости.

Трескунова обвинили в нарушении части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное представление в уполномоченный орган сведений об иностранных агентах). Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

В 2022 году Трескунов получил израильское гражданство. Он уехал в Израиль после начала СВО, а позднее переехал в Испанию. За границей актер сменил имя, став Сэмом, и начал вести социальные сети на английском языке. В марте 2024-го Минюст объявил иноагентами актера.

В апреле того же года Трескунов рассказывал, что занялся преподаванием актерского мастерства в эмиграции. Он делился, что проводит тренинги для непрофессиональных актеров. Трескунов делился, что его ученики практикуются в монологах и записывают себя на камеру.

Согласно данным ФССП, к январю 2026 года Трескунов накопил в России долги в размере 190 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что певице Монеточке (признана в РФ иностранным агентом) грозит новый штраф в России.

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