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Культура

«КняZz» покажут в Петербурге новую программу в память о Горшке

Группа «КняZz» покажут 19 июля концерт в Петербурге в память о Горшеневе
Евгений Одиноков/РИА Новости

В Ледовом Дворце Санкт‑Петербурга пройдет 19 июля концерт Андрея Князева и группы «КняZz», посвященный творчеству «Короля и Шута» и памяти Михаила Горшенева. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе артиста.

Зрителей ждет новая программа «Фокусник», названная в честь одноименной композиции с альбома «Театр демона». В сет‑лист войдут не только проверенные временем хиты «Короля и Шута», но и несколько редких треков, которые никогда не звучали на концертах.

Атмосферу вечера создадут анимации, разработанные лично Андреем Князевым. Они оживят персонажей песен, а главный образом шоу станет Фокусник.

Организаторы отмечают, что концерт рассчитан как на давних поклонников группы, так и на тех, кто только открывает для себя мир «Короля и Шута». Они завершают свое приглашение фразой: «До встречи на концерте! Хой!»

В 2024 лидер группы «КняZz» Андрей Князев ответил критикам, обвиняющим его в эксплуатации наследия группы «Король и Шут». Князев считает неприемлемыми мнения о том, что он якобы наживается на наследии Михаила Горшенева. Музыкант напомнил, что в момент ухода Горшка группа «КняZz» уже успешно выступала и собирала залы.

Ранее стало известно о самых популярных треках русского рока.

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