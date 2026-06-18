Раскрыты самые популярные треки русского рока

К дню рождения Виктора Цоя прослушивания русского рока выросли в пять раз. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе «КИОН Музыка».

Аналитики выяснили, что с 1 апреля по 14 июня 2026 года количество проигрываний треков в этом жанре увеличилось в пять раз по сравнению с периодом с 18 января по 31 марта 2026 года. Одновременно база активной слушающей аудитории расширилась в два раза.

По итогам анализа звание столицы русского рока досталось Санкт‑Петербургу. Самой востребованной группой из города на Неве стали «Король и Шут». В пятерку лидеров также вошли «КИНО», «Сплин», «Пикник» и «Алиса».

На втором месте — Екатеринбург, подаривший слушателям «Агату Кристи», Nautilus Pompilius, «Смысловые Галлюцинации», «Чайф» и «Чичерину». «Агата Кристи» заняла первую строчку по популярности среди уральских коллективов.

Замыкает топ‑3 Москва. Лидером по прослушиваниям среди столичных групп стала «Ария», за ней следуют «Браво» и «Крематорий». Также в числе знаковых московских коллективов — группа «Несчастный Случай» и Gorky Park.

Сервис также представил топ‑5 самых популярных треков отдельных групп: «Король и Шут» («Лесник», «Кукла колдуна», «Прыгну со скалы», «Дурак и молния» и «Камнем по голове»), «Агата Кристи» («Как на войне», «Как на войне», «Черная луна», «Ковер‑вертолет», «Я буду там») и «Ария» («Беспечный ангел», «Штиль», «Осколок льда», «Улица роз», «Потерянный рай»).

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