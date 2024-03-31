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Андрей Князев оправдался после слухов о том, что «наживается» на памяти «Короля и Шута»

Певец Андрей Князев заявил, что уход Горшка никак не повлиял на успех его группы

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Личный архив

Певец и лидер группы «КняZz» Андрей Князев в интервью Валерии Гай Германике ответил критикам, обвиняющим его в эксплуатации наследия группы «Король и Шут».

«Многие говорят, что я наживаюсь на Горшке. Нет. Просто я в формате «Короля и шута» я до сих пор держу его рядом с собой. Люди не понимают, что такое взаимоотношения с песней. Вот я помню как писал «Прыгну со скалы». И теперь я должен в угоду хейтерам отказаться от своего детища? Есть своя связь между автором и его произведением», — пояснил Князев.

Князев считает неприемлемыми мнения о том, что он якобы наживается на наследии Михаила Горшенева. Музыкант напомнил, что в момент ухода Горшка «КняZz» уже успешно выступала и собирала залы. При этом рокер посетовал, что в начале пути группы ему не везло с гитаристами, многие из которых не посчитали нужным поддержать Князева. Артист убежден, что уход Горшенева никак не повлиял на популярность его группы.

«Организаторы, которые сказали: «Я в ‚КняZz' не верю, у него не получится», все кто так говорили сейчас, сколько бы они вокруг нас не вертелись, это бесполезно. Мы с ними работать не будем, мы работаем только с теми, кто нас поддержал», — резюмировал Князев.

Ранее критик Бабичев назвал странным, что «Чай вдвоем» записали один совместный трек.

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