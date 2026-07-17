Уехавший из России комик-иноагент признался в любви к России

Популярный стендап-комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом), переехавший в США, признался России в любви. О своей любви к родине он высказался в видео, опубликованном на YouTube.

По словам Поперечного, его раскритиковали из-за того, что в недавнем интервью рассказал, по каким вещам в России он скучает.

«Я не понимаю, как это может кого-то задевать, учитывая, что я жил там, я любил это место и до сих пор люблю», — заявил юморист.

Он также признался, что его расстраивают растущие недопонимания между эмигрировавшими коллегами и теми, кто остался в России.

До этого Поперечный признался, что переезд в США далеко не всегда совпадает с ожиданиями эмигрантов. Комик также добавил, что образ Америки как страны абсолютной свободы и отсутствия проблем сильно преувеличен. Блогер добавил, что адаптироваться в США особенно сложно москвичам, поскольку в столице России выше уровень безопасности и качественнее сервис. Он назвал Москву «столицей всего мира».

В январе 2023 года Поперечный и его жена эмигрировали в США. В июне комик продал свою квартиру в Санкт-Петербурге за 35 млн рублей.

Ранее Поперечный и Чистякова месяц не занимались сексом, чтобы не родить Близнецов.