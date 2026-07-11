Поперечный и Чистякова месяц не занималась сексом, чтобы не родить Близнецов

Блогер Поперечный раскрыл, что месяц не занимался сексом с женой перед зачатием

Стендап-комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) и его жена Полина Чистякова в течение месяца сознательно воздерживались от интимной близости перед зачатием, чтобы не родить Близнецов. Об этом пара рассказала YouTube-проекту «Вписка».

«Она [Полина] несильно по этому угорает, но сказала: «Пожалуйста, только не Близнецов», — поделился блогер.

Чистякова призналась, что хотела бы, чтобы будущий ребенок родился под любым знаком зодиака, кроме Близнецов.

В начале апреля жена Поперечного, блогерша Полина Чистякова, объявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о будущем пополнении в семье. Она опубликовала ролик, как сделала тест на беременность. Результат оказался положительным. Позднее комик признался на одном из своих выступлений, что его беспокоит стоимость родов в Соединенных Штатах. Один из поклонников напрямую спросил комика: «Не пугает ли вас стоимость родов в США?» На это юморист ответил: «Меня пугает, но не Полину».

В январе 2023 года Поперечный и его жена эмигрировали в США. В июне комик продал свою квартиру в Санкт-Петербурге за 35 млн рублей.

Ранее комик-иноагент развенчал миф о том, что Америка – это страна свободы. По его словам, все дело в розовых очках.