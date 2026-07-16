«Я этого мальчика очень полюбила!»: Успенская в восторге от жениха дочери

Певица Любовь Успенская одобрила нового избранника дочери и назвала его достойным кандидатом в женихи. Об этом она сообщила Super.ru.

Накануне СМИ сообщили, что дочь Успенской Татьяна Плаксина пришла на премию Fashion Summer Awards с 22-летним Артемом Москвиным. Молодой человек окончил МГУ по специальности искусствоведение и сейчас курирует выставки картин своей возлюбленной.

«Очень умный, образованный, не по годам эрудированный человек. Тане с ним очень интересно. Они проводят время в музеях, театрах, там, где положено достойным и интеллигентным людям. У них очень хорошие отношения. Я этого мальчика очень полюбила», — призналась Успенская.

По словам певицы, ее также восхищает манера Москвина вести себя с женщинами. Он никогда не придет к ним в гости без цветов для нее, Татьяны и даже домработницы.

Сам избранник Плаксиной от развернутых комментариев для СМИ отказался. В беседе с Super он отметил, что предпочел бы, чтобы внимание прессы было сосредоточено на Татьяне и ее творчестве.

До романа с Артемом Москвиным у Татьяны Плаксиной было несколько отношений. Последний раз она встречалась с бизнесменом Никитой Плотниковым. Успенская говорила, что вмешалась в личную жизнь дочери, потому что считала, что избранник негативно влияет на Татьяну. Позже Плаксина объяснила расставание тем, что они с партнером находились на разных уровнях интеллектуального и духовного развития.

Ранее Любовь Успенская восхитилась игрой Михаила Ефремова в театре. «Я плакала, Танечка плакала», - поделилась певица.