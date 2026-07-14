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Культура

«Могу покричать»: хейтеры довели Любовь Успенскую до побега в лес

Любовь Успенская призналась, что сбегает от хейтеров в подмосковные леса
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Любовь Успенская рассказала, что часто «сбегает» от негатива и хейта в подмосковные леса. В беседе с Общественной Службой Новостей она пояснила, что любит проводить там уединённые выходные и не берёт с собой телефон, так как это помогает ей избавиться от стресса.

«Я ухожу в лес одна. Там пою громко, могу даже покричать, чтобы выпустить весь пар, весь накопленный негатив, хейт и стресс», ― заявила певица.

По её словам, леса её исцеляют и дают силы – певица заверила, что прогулка среди больших деревьев, аромата хвои и пения птиц лучше любой поездки. Она подчеркнула, что особенно позитивно это влияет на настроение летом, причём важно не брать с собой телефон – так легче погрузиться в «сказочную атмосферу» и слиться с природой, заключила звезда.

До этого певица и актриса Маргарита Овсянникова (Margo), известная как протеже Филиппа Киркорова, призналась, что снимает стресс стендовой стрельбой. По её словам, такой отдых её «очень разряжает». Также певица добавила, что поддерживать ментальное здоровье ей помогают танцы, тренировки, выступления, работа и проведённое время с сыном.

Ранее Михаил Ефремов расцеловал Любовь Успенскую на спектакле.

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