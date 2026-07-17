«А если бы XXXL?»: Тилль Линдеманн съел ношеные трусы фанатки

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн съел ношеные трусы фанатки на одном из концертов. Ролик с музыкантом публикует Telegram-канал «Светский хроник».

«Это хорошо, что трусы оказались размера S, а если бы XXXL? Подавился и потеряли бы экстраваганную личность»; «Он это делает с завидной регулярностью»; «Ой, ладно вам! Обычное дело, есть куча съедобных трусов, вон на ВБ продаются», — написали под постом.

У Тилля Линдеманна много эпатажных выходок прямо на сцене. Однажды во время исполнения композиции «Bück Dich» Линдеманн и клавишник Кристиан Лоренц разыгрывали во время концерта эпизод, напоминающий сексуальный акт. В другой раз Rammstein запомнился номером, как вокалист направлял огнемет в котел, где находился клавишник.

В 2023 году несколько девушек обвинили Линдеманна в домогательствах. По их словам, на постконцертных вечеринках ему подмешивали в напитки вещества, чтобы склонить к интимным контактам. Берлинская прокуратура возбуждала уголовное дело, но впоследствии его закрыли за отсутствием доказательств. Все обвинения музыкант опровергал.

Ранее сообщалось, что солист «Три дня дождя» лег в рехаб после политических выкриков на концерте с комментарием о предстоящих последствиях.