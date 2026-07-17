Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Культура

«А если бы XXXL?»: Тилль Линдеманн съел ношеные трусы фанатки

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн на сцене съел ношеные трусы поклонницы

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн съел ношеные трусы фанатки на одном из концертов. Ролик с музыкантом публикует Telegram-канал «Светский хроник».

«Это хорошо, что трусы оказались размера S, а если бы XXXL? Подавился и потеряли бы экстраваганную личность»; «Он это делает с завидной регулярностью»; «Ой, ладно вам! Обычное дело, есть куча съедобных трусов, вон на ВБ продаются», — написали под постом.

У Тилля Линдеманна много эпатажных выходок прямо на сцене. Однажды во время исполнения композиции «Bück Dich» Линдеманн и клавишник Кристиан Лоренц разыгрывали во время концерта эпизод, напоминающий сексуальный акт. В другой раз Rammstein запомнился номером, как вокалист направлял огнемет в котел, где находился клавишник.

В 2023 году несколько девушек обвинили Линдеманна в домогательствах. По их словам, на постконцертных вечеринках ему подмешивали в напитки вещества, чтобы склонить к интимным контактам. Берлинская прокуратура возбуждала уголовное дело, но впоследствии его закрыли за отсутствием доказательств. Все обвинения музыкант опровергал.

Ранее сообщалось, что солист «Три дня дождя» лег в рехаб после политических выкриков на концерте с комментарием о предстоящих последствиях.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Коммунальщики и газовики ломятся в дверь — пускать или нет? Рассказываем, как не попасть на иски и вскрытие квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!