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Культура

Федерико Арнальди об успехе «Маши и Медведя» в Италии: «Мультик ваш прославился везде!»

Телеведущий Арнальди рассказал, что Маша и Медведь стали любимцами детей Италии
Анимаккорд

Ведущий шоу «Поедем, поедим!» на НТВ, Федерико Арнальди, рассказал в интервью Георгию Лобушкину, что мультсериал «Маша и Медведь» стал очень популярным среди итальянских детей.

Арнальди отметил, что в какой-то момент все дети в Италии только и говорили о Маше и Медведе.

«Не знаю, как случилось так, но мультик ваш прославился везде», — признался телеведущий.

«Маша и Медведь» — анимационный сериал студии Animaccord, переведенный более чем на 40 языков и транслируемый ведущими медиакомпаниями почти во всех регионах мира. В апреле 2020 года мультсериал вошел в пятерку самых популярных развлекательных брендов планеты.

В начале июля газета The Guardian сообщила, что группа из 50 депутатов Палаты общин Великобритании потребовала запретить показ «Маши и Медведя», усмотрев в нем российскую пропаганду. Поводом стала покупка Netflix прав еще на два сезона.

До этого глава МИД Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал мультфильм «Маша и Медведь», разглядев в нем «милитаристские нарративы». По его мнению, этот мультсериал — часть мягкой силы России, якобы «внедряющей милитаристские идеи» в детские передачи.

Ранее в Британии заявили о «помешательстве» авторов идеи запрета мультфильма «Маша и Медведь».

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