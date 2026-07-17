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Культура

Запашный объяснил, почему решил снять фильм о Куклачеве

Запашный: фильмы о великих людях нужно снимать при их жизни
Андрей Соломонов/РИА «Новости»

Кинокартины о великих людях нужно снимать при их жизни, выражая им признание и любовь. Об этом РИА Новости рассказал народный артист России Эдгард Запашный.

Он подчеркнул, что народный артист РСФСР Юрий Куклачев является великим человеком, поэтому фильм о нем следует делать сейчас, выразив таким образом «нашу любовь и признание».

Запашный добавил, что историю Куклачева в картине нельзя сводить к одному из его достижений, следует раскрыть его становление как личности и как артиста, который выстроил уникальную связь с животными.

Накануне стало известно, что Запашный станет продюсером биографического фильма о Куклачеве.

Сын артиста Дмитрий Куклачев отметил, что полностью доверяет Запашному в создании фильма. По его мнению, дрессировщик делает грамотные и правильные проекты. Идея байопика пришла, когда Запашный и Куклачев возвращались с агитбригадой из зоны боевых действий.

Проект планируется в жанре семейного кино. Куклачев-младший рассказал, что по биографии его отца может выйти как полнометражный фильм, так и сериал.

Ранее Запашный рассказал о давлении на зарубежных артистов.

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