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Культура

Запашный спродюсирует фильм о Куклачеве

Дрессировщик Запашный станет продюсером байопика о Куклачеве
Владимир Астапкович/РИА Новости

Директор Большого Московского цирка и дрессировщик Эдгард Запашный станет продюсером биографического фильма о народном артисте РСФСР Юрии Куклачеве. Об этом ТАСС сообщил сын Куклачева Дмитрий.

Куклачев-младший отметил, что полностью доверяет Запашному в создании фильма. По его мнению, дрессировщик делает грамотные и правильные проекты. Идея байопика пришла, когда Запашный и Куклачев возвращались с агитбригадой из зоны боевых действий.

«Он мне предложил придумать концепт сценария для художественного фильма. Я ему даже скинул предложение, он его рассматривает», — рассказал сын артиста.

Проект планируется в жанре семейного кино. Куклачев-младший рассказал, что по биографии его отца может выйти как полнометражный фильм, так и сериал.

«Может получиться очень драматичный и интересный фильм, потому что очень много событий и разных ситуаций с ним случались за 70 лет. Это не просто история Куклачева — это еще и животные, огромное количество животных в его жизни, которые также были бы участниками этого фильма», — поделился Куклачев-младший.

Сын циркача отметил, что видит в главной роли Сергея Безрукова или Сергея Бурунова.

Ранее Запашный рассказал о давлении на зарубежных артистов.

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