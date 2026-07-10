Запашный о давлении на зарубежных артистов: «Их запугивают и шантажируют»

Народный артист России Эдгард Запашный заявил, что иностранные артисты до сих пор испытывают политическое давление из‑за участия в цирковом фестивале «Идол». Его слова передает ТАСС.

«Есть целый список недружественных нам стран, они по-прежнему хотят прервать любые связи с нашей страной или загнать ее в темный угол. <...> Мы понимаем, что артисты подвергаются давлению, они сами признаются, что их предупреждали, запугивали, шантажировали», — заявил гендиректор Большого Московского цирка.

При этом, как отметил Запашный, сильные в профессиональном и духовном плане артисты все равно приезжают в Россию — и «уезжают отсюда счастливыми».

Он подчеркнул, что сегодня «Идол» входит в тройку лучших цирковых фестивалей мира по масштабу, организации, конкурсной программе и финансированию. Артист добавил, что выступать на манеже Большого Московского цирка сейчас очень престижно: еще до завершения текущего фестиваля организаторы уже получают заявки на следующий.

Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол» проводится с 2013 года. В 2026-м мероприятие состоялось с 30 мая по 12 июля.

Ранее сообщалось, что Запашный тайно общается с украинскими цирковыми артистами.