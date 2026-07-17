Юрист рассказал, что в России грозит солисту «Тараканов!», намеренному продать паспорт РФ

Солисту группы «Тараканы!» Дмитрию Спирину (признан в РФ иностранным агентом) за постраничную продажу российского паспорта и направление средств с продажи в поддержку Украины может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы в России, если будет доказана его вина. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Сергей Жорин.

По его словам, наличие паспорта Аргентины не меняет правового статуса Спирина, пока его российское гражданство официально не прекращено, он несет ответственность по законам РФ как гражданин.

Жорин добавил, что продажа страниц российского паспорта классифицируется как умышленная порча, за что может последовать предупреждение или штраф до 300 рублей.

Тюремный срок от 12 до 20 лет вплоть до пожизненного лишения свободы может последовать, если будет установлено, что гражданин РФ оказал финансовую помощь украинским военным структурам, что могут квалифицировать как госизмену.

16 июля Спирин объявил аукцион, на котором по отдельности продает страницы своего российского паспорта.

Ранее сообщалось, что Спирин задолжал около 130 тысяч рублей налогов.