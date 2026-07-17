Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Юрист рассказал, что в России грозит солисту «Тараканов!», намеренному продать паспорт РФ

Юрист Жорин: Спирину за продажу паспорта грозит вплоть до пожизненного срока
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Солисту группы «Тараканы!» Дмитрию Спирину (признан в РФ иностранным агентом) за постраничную продажу российского паспорта и направление средств с продажи в поддержку Украины может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы в России, если будет доказана его вина. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Сергей Жорин.

По его словам, наличие паспорта Аргентины не меняет правового статуса Спирина, пока его российское гражданство официально не прекращено, он несет ответственность по законам РФ как гражданин.

Жорин добавил, что продажа страниц российского паспорта классифицируется как умышленная порча, за что может последовать предупреждение или штраф до 300 рублей.

Тюремный срок от 12 до 20 лет вплоть до пожизненного лишения свободы может последовать, если будет установлено, что гражданин РФ оказал финансовую помощь украинским военным структурам, что могут квалифицировать как госизмену.

16 июля Спирин объявил аукцион, на котором по отдельности продает страницы своего российского паспорта.

Ранее сообщалось, что Спирин задолжал около 130 тысяч рублей налогов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Наказание за срыв урока и возвращение оценок за поведение. Что изменится в школах с 1 сентября
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!