Солист рок-группы «Тараканы!» решил продать постранично свой паспорт

Лидер рок-группы «Тараканы!» Спирин объявил аукцион по продаже своего паспорта

Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Лидер рок-группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин (признан в РФ иностранным агентом) объявил аукцион, на котором по отдельности продает страницы своего российского паспорта. Об открытии торгов музыкант сообщил в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, вырученные средства будут направлены на поддержку Украины.

Стартовую стоимость каждой страницы музыкант определил в $50 (3,8 тысячи рублей). Спирин обещает покупателям выслать купленную страницу по почте, при желании — с автографом. Спирин назвал акцию «символичным прощанием» с Россией.

Рокер объяснил, что недавно получил паспорт Аргентины, при этом выйти из российского гражданства он не может из-за уголовного преследования и имеющихся долгов.

В феврале против Спирина возбудили уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Прокуратура потребовала возбудить дело в отношении музыканта в конце 2025 года. Спирина дважды в течение года привлекали к административной ответственности по иноагентской статье.

В соответствующий реестр Минюст внес музыканта в июне 2024 года с объяснением, что он распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и российской армии. Позже Спирин попытался обжаловать этот статус, но неудачно.

Ранее сообщалось, что Спирин задолжал около 130 тысяч рублей налогов.