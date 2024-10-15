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Экс-музыкант группы «Тараканы!» задолжал около 130 тысяч рублей налогов

Экс-вокалист «Тараканов!» Спирин должен выплатить почти 130 тыс. рублей налогов

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший вокалист панк-рок-группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин (признан в РФ иностранным агентом) должен выплатить налоги и сборы на сумму почти 130 тыс. рублей. Об этом, ссылаясь на базу судебных приставов, сообщает РИА Новости.

По имеющимся сведениям, Спирин не оплатил налоги и сборы, включая пени, на сумму 129 306 рублей. За музыкантом с прошлого года также числится задолженность по кредитным платежам.

28 июня министерство юстиции России объявило Спирина иностранным агентом. Певец «выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ и ВС РФ», а также давал интервью информационным площадкам иноагентов и иностранных СМИ. Кроме того, Спирин проживает за пределами РФ и создавал контент для иноагентов и распространял их сообщения.

В апреле 2022 года панк-группа «Тараканы!», существовавшая с 1991 года, прекратила существование после отмены концертов.

Ранее ГД приняла законопроект об ограничении доступа к книгам иноагентов в библиотеках.

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