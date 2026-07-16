Никита Михалков о смысле СВО: «Бог послал, чтобы очнуться от морока»

Режиссер Никита Михалков заявил в интервью NEWS.ru, что специальная военная операция России на Украине стала для страны своего рода пробуждением.

«Я считаю, что СВО, может быть, это ужасно звучит, нам Бог послал: очнуться от морока. Многие очнулись», — отметил он.

Михалков считает, что СВО должна стать основой для национального самосознания и внутреннего единства общества. Однако сейчас, по его словам, одна часть страны воюет, а другая предпочитает не замечать этого.

«После Великой Отечественной люди были сплочены общим горем, общей трагедией и общей победой. И это их объединило», — добавил режиссер.

Недавно сообщалось, что Михалков во время вручения дипломов выпускникам Академии кинематографического искусства отметил дефицит профессионализма среди современных постановщиков.

По мнению режиссера, в индустрии наблюдается избыток «беспомощных» режиссеров, поэтому одной из ключевых задач его учебного заведения является подготовка актеров, способных эффективно работать даже в условиях отсутствия грамотного руководства.

Ранее Михалков назвал условия, при которых стоит проводить фестивали во время СВО.