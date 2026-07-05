Михалков назвал условия, при которых стоит проводить фестивали во время СВО

Режиссер Михалков заявил, что нужно аккуратно подходить к проведению фестивалей во время СВО

Режиссер и актер Никита Михалков заявил о важности меры при проведении фестивалей и праздников в период СВО. Его слова передает ТАСС.

Михалков считает неправильным то, что некоторые организаторы не замечают горя и не хотят это делать в непростое время. По словам режиссера, при проведении фестивалей в период СВО важно понимать, ради чего устраивается мероприятие.

«Одно дело гулять, потому что какая разница, где-то там оно, другое — когда я устраиваю праздник для того, чтобы смягчить горе, и я знаю, что оно есть, и те, с кем я это делаю, тоже это знают», — поделился артист.

По мнению Михалкова, при организации фестиваля важно сосредоточиться и понимать, что происходит вокруг, и не делать свой бизнес на горе.

В июне Михалков предупредил о возможных изменениях в прокате зарубежного кино. По словам народного артиста РСФСР, процент от проката зарубежного кино в стране будет взиматься в пользу рефинансирования российского кинематографа. Режиссер подчеркнул, что это не означает отсутствия иностранного кино на российских экранах.

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