Рэпер Птаха планирует обжаловать штраф по делу о пропаганде наркотиков

Рассмотрение административного дела в отношении рэпера Птахи (Давида Нуриева) по статье о пропаганде наркотических средств в его музыкальных треках проводилось с нарушениями, а ни одно из ходатайств защиты об изучении доказательств отсутствия вины артиста не было удовлетворено судом. Об этом «Газете.Ru» заявила адвокат исполнителя Валентина Зайченко.

«Давид Борисович привлекался административным органом к ответственности по ч.3 статье 6.13 КоАП РФ, то есть распространение музыкальных треков в социальной сети, которые, опять же, по мнению должностных лиц являются пропагандой наркотических средств. Однако вину в данном административном правонарушении ни Давид Борисович, ни сторона защиты не признали и указали суду на допущенные нарушения при сборе доказательств в рамках административного расследования. Также нами были заявлены ходатайства об исследовании доказательств, подтверждающих, что распространение этих музыкальных треков производилось иными лицами, а непосредственно сам ООО «В Контакте» отвечает, кто является распространителям, и ни одно из указанных лиц не является Давидом Борисовичем. На все это обращалось внимание суда, заявлялись соответствующие ходатайства — ни одно из них удовлетворено не было», — сказала она.

Зайченко уточнила, что музыкант считает решение суда незаконным и планирует его обжаловать.

«Мы также приобщили к материалам дела доказательства, подтверждающие, что Давид Борисович не является правообладателем ни одного из треков, которые ему вменяются в рамках данной административной статьи. Но все это судом оставлено без внимания, почти все ходатайства были рассмотрены, и судом отказано в их удовлетворении. К административной ответственности сегодня Давид Борисович был привлечен по данной статье. Однако решение суда не вступило в законную силу, нами оно, безусловно, будет обжаловано, потому что мы считаем такое решение незаконным и необоснованным. Свои доводы укажем в апелляционной жалобе, и они будут являться предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, который выскажется конкретно по всем тем нарушениям, о которых заявляет сторона защиты», — добавила она.

16 июля Никулинский суд Москвы оштрафовал рэпера Птаху на 80 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков. Административный протокол в отношении артиста был составлен в начале июля.

В феврале административное дело о пропаганде наркотиков возбудили в отношении российского рэпера Ганвеста. Как сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, тексты песен музыканта направили на экспертизы. После этого музыкант решил зацензурировать свои треки.

Ранее сообщалось, что рэпера 9mice проверят на пропаганду наркотиков.