Рэпер Птаха прибыл в суд по делу о наркотиках

Рэпер Птаха приехал в суд в Москве на слушание по делу о пропаганде наркотиков

Рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) приехал в Никулинский суд Москвы на слушание по делу о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

Дело в отношении артиста возбудили в начале июля. Ему может грозить штраф в размере до 30 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что с другого российского рэп-исполнителя Pharaoh взыскали штраф в размере 80 тыс. рублей по делу о пропаганде наркотиков через интернет. Причиной стали несколько его песен.

В феврале административное дело о пропаганде наркотиков возбудили в отношении российского рэпера Ганвеста. Как сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, тексты песен музыканта направили на экспертизы. После этого музыкант решил зацензурировать свои треки.

Ранее сообщалось, что рэпера 9mice проверят на пропаганду наркотиков.