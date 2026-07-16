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Культура

Агутин поднял цену за аренду апартаментов в Майами

Mash: певец Агутин поднял цену за аренду апартаментов в США на $1 тысячу
agutinleonid/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Леонид Агутин увеличил стоимость аренды апартаментов в Майами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Агутин поднял цену на $1 тысячу на трехкомнатные апартаменты площадью 167 кв. м на берегу Санни-Айлс-Бич. По данным издания, теперь стоимость аренды составляет $7 тысяч в месяц. Рост цены Mash связал с выросшим налогом на недвижимость. Артист будет должен выплатить налоговой за жилье $12 тысяч вместо $10 тысяч, как в прошлом году.

Как отмечает издание, рядом с апартаментами находится парковка, зал и спа. Агутин отказался комментировать новость с Mash.

В марте Telegram-канал «Звездач» сообщил, что у Леонида Агутина нашли жилье в США на сумму около $10 млн. По данным СМИ, у артиста есть квартира площадью почти 300 кв. м в элитном ЖК на берегу Атлантики, квартира на 170 кв. м в Санни-Айлс-Бич, двухэтажный дом в Помпано-Бич площадью 320 кв. м, апартаменты в Трамп-тауэр за $1,5 млн и таунхаус в пригороде Майами за $479 тыс.

Ранее Литвинова выставила на продажу московскую квартиру за 1 млрд рублей.

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