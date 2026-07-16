Солист группы «Динамит» о загородной жизни: «Я вообще живу в рассаде»

Солист группы «Динамит» Илья Зудин признался, что предпочитает загородную жизнь и любит проводить время на своем участке. Об этом он рассказал «Пятому каналу» на концерте «Новое радио Open-Air» в Лужниках.

По его словам, он давно выбрал для себя такой образ жизни. Певец подчеркнул, что ему ближе спокойная жизнь вдали от городской суеты. Он уверен, что Московская область является одним из самых красивых мест.

«Я вообще живу в рассаде. Я загородный житель, я очень люблю Подмосковье. Считаю, что это самое красивое вообще место на планете Земля», — рассказал Зудин.

Музыкант поделился, что на его участке растут различные растения и плодовые деревья, в том числе пионы, яблони, черешни и вишни.

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков до этого раскрыл, что любит проводить отпуск на своей семейной ферме, а не за пределами России. По его словам, семейная ферма, которая заменит любой курорт. Туда он отправляется всей семьей, чтобы кататься на квадроцикле, собирать ягоды и фрукты, ловить рыбу, посещать питомцев.

Кроме того, по словам певца, в России есть большое количество красивых и неизведанных мест, о которых мало кому известно.

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