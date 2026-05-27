Сергей Жуков раскрыл, как любит проводить отпуск

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков раскрыл, что любит проводить отпуск на своей семейной ферме, а не за пределами России. Об этом певец рассказал Общественной Службе Новостей.

Жуков раскрыл, что сейчас его группа продолжает готовиться к выпуску нового музыкального альбома «Врубай на полную».

«Во-вторых, у нас есть семейная ферма, которая заменит любой курорт. Туда мы отправляемся всей семьей, чтобы кататься на квадроцикле, собирать ягоды и фрукты, ловить рыбу, посещать наших питомцев. Что, скажите мне, может быть лучше?» — отметил артист.

Кроме того, по словам певца, в России есть большое количество красивых и неизведанных мест, о которых мало кому известно.

Жуков также отметил, что предстоящее лето будет для него достаточно жарким.

До этого Сергей Жуков говорил, что в грядущий альбом группы «Руки Вверх!» под названием «Врубай на полную» войдут новые композиции, релиз которых он намеренно откладывал. Артист подчеркнул, что работу планируется представить поэтапно: сначала песни будут выходить поочередно в формате синглов, а полноценная премьера состоится на концерте в «Лужниках».

