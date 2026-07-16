Юлия Паршута о выступлениях под фонограмму: «Лишено энергии»

Певица Паршута заявила, что ей нравится выступать без фонограммы

Певица Юлия Паршута поделилась, что ей нравится петь вживую во время выступлений, а не использовать фонограмму. Об этом она рассказала kp.ru.

«Я за себя скажу: нет удовольствия больше, глубже и сильнее, чем петь вживую, что я и делаю. Для меня процесс творчества заключается в том, чтобы здесь и сейчас творить это волшебство, что, конечно, под фонограмму невозможно. Грустно, если надо разучивать фонограмму — где вдохнуть, где протянуть ноту, — такое выступление лишено энергии», — заявила Паршута.

Певица также отметила, что зрители уже научились отличать живые выступления артистов от пения под фонограмму.

Однако, по словам исполнительницы, в некоторых жанрах и проектах отказаться от записи невозможно. Паршута считает, что в будущем публика начнет еще больше ценить концерты и программы, где музыканты выступают вживую.

До этого продюсер Иосиф Пригожин объяснил, что певцы не получают удовольствия на сцене от фонограммы.

«Для артиста это эмоция, понимаете, когда люди цепляются друг за друга. Вот человек выходит — Сосо, Валерия, Гагарина. Все выходят с таким эмоциональным жаром, это же кайф», — поделился шоумен.

Продюсер также опроверг сообщения о том, что в 90-х артистов заставляли петь под фонограмму.

Ранее Юлия Паршута призналась, что ее заблокировали в приложении для знакомств.