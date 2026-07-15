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Культура

Юлия Паршута призналась, что ее заблокировали в приложении для знакомств

Певица Паршута раскрыла, что ее профиль в приложении для знакомств был удален
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Юлия Паршута поделилась, что ее профиль в популярном приложении для знакомств, в котором она хотела завести новое знакомство, оказался заблокирован. Ее слова передал kp.ru.

Паршута объяснила, что сервис перепутал ее настоящий аккаунт с фальшивым профилем.

«Когда нужно было отправить селфи, появилось окно: «Простите, вы удалены навсегда». Приложение решило, что я клон. А я посчитала, что знакомства в сети — не мое», — призналась артистка.

По словам певицы, теперь она приняла решение рассчитывать исключительно на судьбу. Паршута верит, что в будущем у нее получится встретить подходящего ей человека. Артистка также отметила, что считает себя интересной и глубокой личностью, поэтому хочет видеть рядом с собой партнера с такой же душой.

О личной жизни Юлии Паршуты мало подробностей в Сети. В 2018 году певица была помолвлена с бизнесменом по имени Александр. Однако в конце 2019 года пара приняла решение расстаться.

Ранее Юлия Паршута переехала из ограбленной квартиры.

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