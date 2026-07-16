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Культура

Олег Майами предложил «Ранеткам» совместный трек при одном условии

Певец Олег Майами предложил «Ранеткам» воссоединиться и сделать с ним трек
Пресс-служба женского фестиваля спорта «Красота в движении»

Певец Олег Майами обратился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) к экс-участницам группы «Ранетки».

Майами признался, что является фанатом творчества «Ранеток», в частности трека «Просто мы такие детки». По словам артиста, одна из участниц группы спрашивала у него про фит.

«Я с кайфом, но при одном условии. Если весь состав группы «Ранеток» воссоединится, тогда я вообще с двух ног сделаю фит. Только при таком раскладе. Чтобы дарить таким же, как и я, людям, которые росли на вас, чуток ностальгии», — поделился артист.

В январе Олег Майами спровоцировал слухи о новом романе. Он показал кадры на отдыхе с незнакомкой. В ролике артист и девушка, держа друг друга за руки, выходят из моря.

По данным Super, возлюбленной Олега Майами оказалась 22-летняя модель Эмилия Шрамко. Девушка обучалась на бюджете в Авиационно-транспортном колледже в Санкт-Петербурге и планировала стать бортпроводницей. Сейчас Шрамко проживает на Бали, где работает моделью в одном из местных агентств.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Иракли не ушла от певца после измены.

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