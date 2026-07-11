Бывшая жена Иракли не ушла от певца после измены

Бывшая жена певца Иракли Пирцхалавы Елена Гребенщикова, воссоединившаяся с ним спустя 12 лет после развода, заявила, что недавний скандал не повлиял на их отношения. Об этом женщина рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Причиной обсуждения в СМИ стали сообщения о беременности 22-летней модели Екатерины Лукьяновой, которая утверждает, что ждет ребенка от артиста. По словам девушки, певец обрадовался, когда узнал о ее положении, но потом перестал поддерживать, ссылаясь на плотный рабочий график.

Гребенщикова в личном блоге призвала фанатов не судить Иракли и не торопиться с выводами. Она подчеркнула, что не пытается использовать эту историю для привлечения внимания.

«Да, мы вместе. Есть информация, которую я узнала, но пока не могу раскрыть. Прошу вас не критиковать его и не делать поспешных выводов. Я не медийная личность, для меня все это новое. Это не хайп… У нас двое детей. Это моя личная жизнь, которая сейчас решается. Давайте не будем нападать ни на него, ни на кого-то другого», — сказала она.

Недавно Иракли и Лукьянова принимали участие в шоу «Ставка на любовь». Для экс-супругов этот проект стал вторым шансом на построение крепкого брака.

Ранее сообщалось, что угодивший в скандал с изменой Иракли задолжал налоговой более 160 тысяч рублей.