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Культура

Заявку на товарный знак в сфере недвижимости с именем Долиной отозвали

Из Роспатента отозвали заявку на регистрацию бренда с именем Долиной
Сергей Бобылев/РИА Новости

Заявка на регистрацию товарного знака «Лариса Долина Сохранить и приумножить» была отозвана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных Роспатента.

В публикации отмечается, что заявка на регистрацию была подана в феврале 2026 года, в качестве заявителя указана сама артистка. Решение о признании заявки отозванной приняли 7 июля.

Под брендом планировалось осуществлять операции с недвижимостью, оказывать консультационные услуги по вопросам задолженности и по подготовке юридических документов.

18 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что Лариса Долина якобы подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости. По информации журналистов, артистка хочет оформить товарный знак «Лариса Долина Сохранить и приумножить».

Позднее представитель певицы Сергей Пудовкин заявил, что Долина не подавала заявку на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости.

Ранее Долина раскрыла подробности о съемках фильма о себе.

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