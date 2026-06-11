Лариса Долина раскрыла подробности о съемках фильма о себе

Певица, народная артистка РФ Лариса Долина планирует выпустить фильм, снятый по ее биографии. В беседе с «Пятым каналом» звезда рассказала, что в данный момент ищет сценариста для проекта.

По словам звезды, она хочет найти профессионала, который сумеет максимально точно и честно передать ее историю, в том числе рассказать о творческом пути и становлении как певицы.

Долина также уточнила, что уже приступила к переговорам о проекте, однако пока авторы не пришли к решению о том, будет ли это фильм или многосерийная драма.

Сложность создания картины артистка объяснила тем, что ее путь к успеху в карьере был непростым, так как в советские годы исполнителям было тяжело добиться славы.

«В Советском Союзе было очень сложно пробиться. Было много запретов. Запретов на личности», — заявила певица.

До этого Лариса Долина подала иск к обманувшим ее мошенникам. Ответчиками по иску о возмещении вреда, причиненного преступлением, выступают Анжела Цырульникова, и Андрей Основа, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев. В то же время певица призналась, что не верит в полный возврат средств от мошенников, отметив, что у нее «нет четырех жизней» на подобные суды. Исполнительница подчеркнула, что если изначально речь шла о взыскании 176 млн рублей за утраченную ею недвижимость, то сейчас исковая сумма сократилась до 113 млн рублей.

Ранее Лариса Долина рассказала о новом романе.