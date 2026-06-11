Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Лариса Долина раскрыла подробности о съемках фильма о себе

Певица Лариса Долина объявила поиск сценариста для фильма о своей жизни
Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Певица, народная артистка РФ Лариса Долина планирует выпустить фильм, снятый по ее биографии. В беседе с «Пятым каналом» звезда рассказала, что в данный момент ищет сценариста для проекта.

По словам звезды, она хочет найти профессионала, который сумеет максимально точно и честно передать ее историю, в том числе рассказать о творческом пути и становлении как певицы.

Долина также уточнила, что уже приступила к переговорам о проекте, однако пока авторы не пришли к решению о том, будет ли это фильм или многосерийная драма.

Сложность создания картины артистка объяснила тем, что ее путь к успеху в карьере был непростым, так как в советские годы исполнителям было тяжело добиться славы.

«В Советском Союзе было очень сложно пробиться. Было много запретов. Запретов на личности», — заявила певица.

До этого Лариса Долина подала иск к обманувшим ее мошенникам. Ответчиками по иску о возмещении вреда, причиненного преступлением, выступают Анжела Цырульникова, и Андрей Основа, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев. В то же время певица призналась, что не верит в полный возврат средств от мошенников, отметив, что у нее «нет четырех жизней» на подобные суды. Исполнительница подчеркнула, что если изначально речь шла о взыскании 176 млн рублей за утраченную ею недвижимость, то сейчас исковая сумма сократилась до 113 млн рублей.

Ранее Лариса Долина рассказала о новом романе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Пожар на НПЗ после атаки дрона, новая пенсионная программа и разрушительные грады. Что нового к утру 11 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!